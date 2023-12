El cielo es el límite y ella lo sabe, más si su nombre así lo indica. La salsera Cielo Torres atravesó duros momentos donde incluso la amenazaron de muerte, pero hoy se reconstruye y revela detalles a OJO de su éxito musical, de su soltería y sobre su decisión de congelar sus óvulos.

La dupla con Karol Sevilla para la canción “Salud hermana” es un éxito

Si, la primera versión de la canción, que es una cumbia regional, está en todas las plataformas y sobrepasó el millón de vistas y fue tendencia por varias semanas. A raíz de ello decidimos hacerle una versión salsa y lo grabamos.

La canción habla de dos amigas y que son coqueteadas por el mismo chico, ¿te pasó alguna vez?

Si. Como estamos en entornos pequeños, la misma persona que me estaba coqueteando también lo hacía con mi amiga, pero por suerte no sucedió algo más grande. También me pasó que algunas amigas se han alejado, porque chicos con los que ellas salían en algún punto también me quisieron escribir, pero sé mucho de respetar códigos y para mí siempre la amistad es primero.

¿Y qué piensas de la infidelidad?

Puedes vivir tú libertad, pero tienes que ser muy claro con la otra persona, para no estar dañando los sentimientos de otra persona. Para mí el karma existe, la energía que tú entregas de mentiras, de engaño, va a regresar a ti tarde o temprano y vas a sufrir en algún momento. Yo siempre he sido la engañada, han venido con las mejores intenciones y al final solo querían pasar el momento. Me deprimí al no darme cuenta del engaño.

¿Por eso llevas dos años soltera?

Soy muy desconfiada con las personas que están a mi alrededor, sin embargo no dejo de vivir, sigo disfrutando, sigo viajando, conociendo gente, amigos, amigas. Trabajé mucho en ese aspecto porque antes hubo un tiempo en el que no quería ni amigos, ni que se me acerquen y me hablen. Me aislé. Ahora estoy enfocada en mi carrera y tener una relación ahora no sumaría.

¿Y cómo sería el hombre que conquiste el Cielo?

No soy complicada en este aspecto, es más, soy fresa. Yo tengo una rutina y unos horarios bien complicados, porque estoy construyendo una carrera y eso no es fácil. Los fines de semana con mi orquesta y si me toca grabar una novela estoy ocupada, solo tengo horario para dormir, entonces conseguir una pareja que se adapte a un ritmo de vida es bien difícil, pero me gustan los hombres que sean divertidos.

¿No te gustaría salir con un futbolista?

No, pero sí con alguien que tenga una vida sana y también me motive para cuidar mi salud, que le guste entrenar.

¿Alguno te sacó plan?

No, nunca. Tengo amigos que son futbolistas, pero nunca he tenido ninguna relación ni he salido con algún futbolista, hasta ahora no me ha pasado. Ahora, siempre hay coquetos en el fútbol, pero ellos saben muy bien cuando una mujer le da apertura para que siga el coqueteo o lo deja.

¿Es verdad que sufriste maltrato de un ex?

Eso fue hace 10 años, a raíz de diversas situaciones, era muy joven y vivía sola en Lima. Eso me enseñó mucho a cuidarme y saber con quién me relaciono, a quién le entregó mi corazón o no.

Al congelar tus óvulos, ¿decidiste ser madre soltera?

No lo hice pensando en ello, pero no se descarta. Actualmente no quiero ser madre soltera ni acompañada, pero si se da lo asumiría con la mejor responsabilidad, pero cuando yo congelé mis óvulos fue por un tema de que sabía que por un buen tiempo no quería pasar el proceso de embarazo porque estaba enfocada a mis proyectos

Por último, denunciaste que te amenazaron de muerte.

Eso fue la semana pasada, hubo todo un revuelo. Me invitaron gente de producción de TV Perú para realizar una canción con otros artistas, obviamente con las mejores intenciones, nunca se habló del Estado, de la presidenta, ni de congresistas, solo una canción con un mensaje positivo. Accedí sin pensar que la gente lo iba a llevar a donde lo llevó, que fue terrible, pues hasta ahora recibo amenazas de muerte, deseándome lo peor, que me van a buscar y me van a matar. Yo entiendo la situación que muchas personas pasan, que perdieron familiares en enfrentamientos y se sienten muy tocados, pero jamás nuestra intención fue burlarnos.