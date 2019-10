Tommy Mottola fue honrado en Hollywood con su propia estrella en el Paseo de la Fama, debido a sus valiosos aportes a la industria de la música.

El productor musical llegó al evento acompañado de su esposa, Thalía, y también de sus hijos Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro, quienes se robaron la atención de los presentes.

Durante este evento, Sabrina y Matthew ofrecieron también su primera entrevista, lo hicieron para el programa “El Gordo y la Flaca”.

La primogénita de Thalía y Mottola manifestó que estaba muy emocionada y feliz por el reconocimiento para su padre, y pese a que la entrevistadora le insistió en que declare en español, la pequeña se negó.

“Estoy muy feliz, porque hoy recibió una estrella. Es una gran celebración, no hay un motivo para no estar feliz. No quiero (hablar español), estoy bien”, comentó Sabrina Sakaë, quien hace poco cumplió 12 años.

Por su parte, Matthew solo expresó: “¡Lo mismo que ella dijo!”, causando ternura en la entrevistadora y su padre.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Thalía le dedicó a su esposo un emotivo mensaje, en donde le manifestó lo orgullosa que se siente de él.

“Es un verdadero honor compartir mi vida con una leyenda como tú y que nuestros hijos entiendan la perspectiva real del arduo trabajo que ha hecho su padre, por años, en la industria de la música. Eso no tiene precio. Estamos muy contentos de poder mostrarles el amor y la fuerza de la familia a nuestros hijos, que están muy orgullosos de ti”, se lee en el mensaje.