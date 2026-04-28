No solo “está pintado”, porque apenas interviene en las sesiones del Consejo de Ministros y firmaron el contrato de compra de los cazas F-16 block 70 a sus espaldas, sino que además José Balcázar cobra el sueldazo que aprobó Dina Boluarte para los presidentes.

Balcázar no ejerce funciones legislativas y su oficina congresal tiene 6 empleados con sueldos por más 38 mil soles.

En los consejos de ministros, mudo, sería un convidado de piedra.

Sueldazo

Según el Portal de Transparencia del Estado, percibió por remuneración el monto de S/50,980.80 en marzo último.

Ello incluyó los S/35,568 de marzo (gracias al Decreto Supremo 136-2025-EF que firmó Boluarte al subirse el sueldo) y los días de febrero en que ya era presidente.

La remuneración de Balcázar se cuestiona porque, además, reveló Punto Final, el jefe de Estado nominal apenas interviene en las sesiones del Consejo de Ministros. Su única participación se dio el 6 de marzo, con el agravante que la mayoría de actas de sesiones no llevan firmas oficiales.

Punto Final también reveló que durante las 18 sesiones son los primeros ministros quienes conducen las reuniones: Denisse Miralles y hoy Luis Arroyo.

Pobre hombre

Sobre el rol de Balcázar, el internacionalista Francisco Belaunde refirió que la confirmación de que “está pintado en la pared” se dio cuando, a sus espaldas y contra su opinión, se firmó con Estados Unidos la compra de los F-16 por 3500 millones de dólares.

“El pobre presidente Balcázar está pintado en la pared, nunca había visto eso antes, en que al presidente lo dejan de lado por su propia culpa”, refirió en Exitosa sobre quien, el 18 de febrero, al asumir la presidencia, declaró que “no es difícil gobernar un país”.

Muerto

El congresista Edgar Reymundo dijo que “Balcázar, haciéndose el muertito, pretende justificar” el sueldo que “no le correspondería, porque no está haciendo casi nada por el país” que está “yéndose en automático”.

“El presidente no manda. O sí, aquí mandan los ministros. Y con chantaje, (...) aquí no gobierna Balcázar, (....) prácticamente tenemos un presidente solamente de pantalla”, alertó el legislador Segundo Montalvo.