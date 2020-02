Rodrigo González informó que Tilsa lozano ha solicitado garantías personal porque desde hace algún tiempo viene “hostigándola” en Instagram de manera reiterativa.

“Viene acosándome, hostigándome, difamándome, insultándome, humillándome, a través de su red social Instagram, hecho que altera la tranquilidad de mi persona y no solo el desempeño normal de mi vida cotidiana, mi paz y tranquilidad, sino la de mi familia, mis hijos y amigos”, contó “Peluchín”, leyendo la carta que mandó la defensa legal de Lozano.

“¿En qué la he difamado? ¿Ella no le ha mentido a la gente, no ha usado la influencia que ejerce en un grupo de personas para vender productos con información fraudulenta? ¿Ella no ha sido la clandestina en otra relación?”, agregó.

Deslizó la posibilidad de que Latina esté detrás de esta demanda contra él.

“Tilsa ha pedido garantías personales y Latina ha mandado a todos sus damnificadas a que me callen, me silencien y se hagan las ‘vistimas’ ¿De verdad que estas cosas prosperan? Yo sé quién está detrás de todos esto. Lo raro es que piensen que soy el culpable de sus malas decisiones”; sostuvo en su red social.

