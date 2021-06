La empresaria Tilsa Lozano lamentó que actualmente los peruanos se estén insultando y agrediendo entre ellos tras la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

Tilsa Lozano se pronunció luego de ver el video en el que simpatizantes de Perú Libre agredían un bus de transporte público en plena calle y con viajeros dentro.

Ella dejó en claro que no está en contra de los simpatizantes de algún partido político, sino que lamenta lo división que se está generando en el país.

“No me importa por quién votaste, lo que me importa es que defiendas tu postura de manera pacífica. Me da tanta pena ver esta agresión entra peruanos”, escribió Tilsa Lozano.

Seguidamente agregó: “La agresión jamás será la solución. Me dueles Perú. Yo lo digo porque lo vivo en carne propia, he recibido más de mil mensajes las últimas semanas insultándome, solo por pensar diferente. No se olviden que todos somos peruanos y todos merecemos respeto”.

