Tilsa Lozano desmintió que se haya referido a su expareja Juan Manuel Vargas por la deuda millonaria que tiene con un banco y que ha generado que rematen una de sus casas.

Como se recuerda, trascendió que “Tili” había dicho que “nunca hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Siempre hay que guardar pan para mayo”.

Al respecto, Tilsa Lozano salió al frente y dijo: “Me gustaría aclarar que yo no lo he mencionado al respecto, esto sí me molesta, es un tema serio del cual no me he pronunciado. Yo no le deseo el mal a nadie (Vargas)”.

Tilsa Lozano dio esta declaración tras asistir el último sábado al concierto de Marc Anthony en el Jockey Club del Perú.

Consultada por Yahaira Plasencia, esta vez fue más cauta al hablar y dijo que “sus dientes me han sorprendido, la ropa no. Qué bueno que se haya sacado los lentes de contacto. No he visto aún su nuevo video”, sostuvo.