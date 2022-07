Este lunes 25 de julio de 2022, Tilsa Lozano contó todos los detalles del festival peruano que se realizó en Virginia, Estados Unidos, el último fin de semana. Y es que la popular Isabel Acevedo, ‘Chabelita’, apareció en el escenario, pero todo parece indicar que ni siquiera estaba contratada.

“En el flyer y en la propaganda salía Yahaira, salía Tony Succar, salía Melcochita, pero la Chabelita no está en ningún flyer ni nada, y cuando yo llego al evento una persona me dice ‘oye, la Chabelita está en el evento’ y yo ‘¿en el evento? Pero si a ella no la han contratado, ella no está en la promoción’”, contó Tilsa Lozano en América Hoy.

“Lo que me ha contado un pajarito es que ella se autoinvitó, que iba a ir gratis a enseñarle clases de baile a la gente (...) Parece que su novio es amigo de alguien. Ella fue amablemente”, explicó Tilsa Lozano. “Lo que yo te puedo afirmar que no estaba en el flyer y no estaba en el video promoción. Si a último segundo a ella la contrataron, tal vez sí, pero tal vez ella fue gratis amablemente”.

“Ojo que el evento empezó desde temprano, pero los artistas han empezado desde las 2, 3 de la tarde en adelante”, aclaró Tilsa Lozano. Por su parte, Janet Barboza aprovechó para burlarse de ‘Chabelita’, pues pocas personas se encontraban presentes mientras bailaba: “No vemos un grillo ahí, no hay nadie absolutamente”.

“Yo recién llegué a las 4 de la tarde a presentar a los estelares, entonces yo no sé tal vez si ella fue a calentar al público”, respondió Tilsa Lozano. “Me dijeron, que no sé si será verdad, que el novio de ella es conocido o amigo de los organizadores y ella se ofreció voluntariamente”.

La exvengadora también aclaró que la pareja de Isabel Acevedo no fue productor de dicho evento: “No, eso es mentira, el productor de este evento se llama Oscar y su esposa, que los conozco hace años, el año pasado también participé en este evento que estuvo Josimar. No, el novio de Chabelita será conocido de alguien, pero productor no”.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR