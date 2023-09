Carlos ‘Tomate’ Barraza reveló que existe una presunta ‘mafia salsera’ en ese rubro musical que predomina en los locales y discotecas de nuestro país. Aseguró que no se ha dejado extorsionar por esta facción.

Barraza dio estas declaraciones en el programa ‘Café con la Chévez’, en YouTube. “Estamos hablando de cosas grandes, de ‘mafia salsera’. Hay personas que te condicionan a grabar temas, se acercan para decirte qué tienes que hacer (...) No jodan”, dijo.

“Mis compañeros de la salsa, todos o la gran mayoría, son tan coju#°$ que siguen creyendo en estas personas inescrupulosas, ¿hasta cuándo?”, agregó el popular Tomate.

El salsero también aseguró que los músicos que acceden a los pedidos de estas mafias suelen tocar “gratis” o por “1200 la hora” en ciertos locales.

“Por qué no hablan, no lo entiendo, todos se callan. En algún momento el señor Martín Guevara de ‘La Novel’ me dijo que convoque (a una reunión de salseros en Perú), llamamos a veinte y solo cuatro fueron a la reunión. Tienen miedo”, precisó Barraza.