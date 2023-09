‘Tomate’ Barraza sobre Danuska Zapata: “Mis acciones fueron nefastas con ella”

‘Tomate’ Barraza dio una entrevista a ‘Café con la Chévez’ y admitió que fue un error haberle sido infiel a Danuska Zapata.

“ Fue una mujer que a mí me vio crecer como artista, me apoyó en todo. Te cuento una anécdota... En esos tiempos no tenía ni para la gasolina y ella me llenaba el tanque porque era una modelo que tenía 15 eventos todos los fines de semana y yo recién empezaba. Creo que mis acciones fueron muy nefastas con ella ”, manifestó el artista.

En ese sentido, Barraza reconoció que está feliz que su expareja haya encontrado nuevamente el amor y formado una familia.

“ Nunca debí separarme de Danuska, ese fue el peor error de mi vida. Nunca debí separarme de ella, nunca debí portarme mal con ella, nunca debí no serle leal, una cosa es ser infiel y otra cosa es ser leal, yo creo que fui desleal con ella (...) Ella es una dama, me saco el sombrero, es una muy buena mujer, nunca se ha visto metida en escándalos y le deseo todo lo mejor”, añadió.

