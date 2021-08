Carlos ‘Tomate’ Barraza habló sobre el conflicto entre Leonard León y Karla Tarazona , quien acusó al cumbiambero de no cumplir con la manutención de sus dos hijos, por lo que podría ir a la cárcel.

Al respecto, el locutor radial y cantante señaló que no entiende cómo Leonard León no se preocupa por el bienestar de sus pequeños.

“No sé en qué estará pensando Leonard, me gustaría conversar con él y me diga como hombre o padre qué pasa por su cabeza porque no es normal que te desentiendas de los hijos, pues son lo más sagrado que hay en el mundo”, expresó para Trome.

Además, el líder de ‘Los Barraza’ aseguró que respeta a Leonard León como artista; no obstante, piensa que no está haciendo bien al no cumplir con sus hijos.

“Lo respeto como cantante, pero como padre y ser humano está haciendo cosas que no son correctas, así que yo no puedo apañar ese tipo de situaciones”, acotó.

“Es algo inaceptable, inaudito y algo que no lo comparto ni lo compartiré nunca. Debería existir más mano dura con los padres que no cumplen con sus hijos”, agregó ‘Tomate’ Barraza al mencionado medio.

Tras estas declaraciones, Leonard León salió al frente y le mandó un contundente mensaje al cantante peruano, exigiendo que no se meta en asuntos que no le corresponden.

“Deja de opinar de mi vida personal, más aún si no sabes cómo son las cosas hoy en día”. Tengo las pruebas necesarias, yo no hablo de la vida de nadie y así la supiera evitaría hacerlo por respeto”, publicó el cumbiambero mediante sus historias de Instagram.

“Es mejor que te dediques a solucionar tus problemas”, le aconsejó a ‘Tomate’ Barraza.

