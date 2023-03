El viernes 10 de marzo, se hizo pública la noticia del fallecimiento de José Abelardo Gutiérrez, más conocido como ‘Tongo’ y los motivos de su fallecimiento fueron de interés público, debido al gran cariño que le tiene el público peruano.

Según se pudo conocer, Tongo fue sometido a una operación para extraerle un tumor y a los pocos días presentó una infección generalizada que terminó quitándole la vida a José Abelardo Gutiérrez, quien días antes había expresado sus ganas de vivir.

Según el diario ‘El Popular’, José Aberlardo Gutiérrez formaba parte de las largas listas de pacientes que esperan un órgano de un donante para poder seguir viviendo y en el caso de ‘Tongo’ se trató de un riñón que nunca llegó y algunas semanas atrás, el habría pedido apoyo a sus miles de fans: “Yo he dado todo por el Perú, antes les pido que me ayuden, de todo corazón. No me dejen morir”.

¿Cuántos años tenía Tongo?

El polémico cantante peruano nació en 1957 y se hizo popular con temas como ‘La Pituca’, para luego volverse una celebridad de internet, por sus peculiares interpretaciones de algunas canciones en inglés de artistas internacionales, logrando hacerse cada día más conocido, hasta su fallecimiento a los 65 años de edad.

TE PUEDE INTERESAR