El jugador de la NBA Tristan Thompson pidió disculpas públicas a Khloé Kardashian luego que una prueba de paternidad confirmó que es el padre del hijo de Maralee Nichols, una entrenadora personal que lo demandó semanas atrás por manutención.

A través de un comunicado publicado en Instagram, el jugador de baloncesto asumió que es el padre del bebé que nació en diciembre y expresó su deseo de criar al niño y tener una buena relación con la madre.

“Hoy, los resultados de las pruebas de paternidad revelaron que soy el padre del hijo de Maralee Nichols. Tomo completa responsabilidad por mis acciones. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar amistosamente a nuestro hijo”, se lee en la publicación.

En ese sentido, Tristan Thompson pidió disculpas públicas por este caso: “Me disculpo sinceramente con todos los que he lastimado o decepciondo a lo largo de esta terrible experiencia, tanto en público como en privado”.

Sin embargo, en un segundo comunicado, el jugador de la NBA se refirió específicamente a la hermana menor de Kim Kardashian. Thompson señaló que la madre de su hija no merecía tal humillación, pero aseguró que -pese a la infidelidad- la quiere y la respeta.

“Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Ciertamente mis acciones no se han alineado con la forma en que te veo. Tengo el mayor respeto y amor por ti. Independientemente de lo que puedas pensar. Una vez más, lo siento muchísimo”, escribió Tristan Thompson.

VIDEO RECOMENDADO

Brunella Horna dice que no es amiga de su ex

Brunella Horna dice que no es amiga de su ex https://www.americatv.com.pe/

TE PUEDE INTERESAR