Tula Rodríguez también quiere ser madrina del bebé de Ivana Yturbe y por ello arremetió contra las demás candidatas: Brunella Horna y Valeria Piazza.

La conductora de “En Boca de Todos”, Tula Rodríguez, resaltó las cualidades que tiene y que le hacen merecedora de convertirse en madrina del bebé de Ivana Yturbe.

“Todas las candidatas para ser madrina se creen bonitas, con su charcutería, universidad. Si yo soy madrina, esa princesita va tener calle, va saber zapatear, va ser bien peruana, va comer su anticucho, va comer cuy y tener este brazo que carga sola a su hija y es cabeza de familia”, dijo.

Además, Tula Rodríguez señaló que no se trata de que tengan dinero, sino que sepan guiar a la criatura. “En su papilla le voy a meter su sangrecita, su papita, va estar bien alimentado mi sobrino o sobrina. No es un tema material, porque no voy a decir lo que yo tengo, es un tema de poder guiar a los hijos, a los ahijados”.

Pero la parte más candente llegó cuando atacó a Valeria Piazza y Brunella Horna. “A la otra con los años se le va caer la charcutería y a la otra con los años no sabemos si se va quedar con su novio, el dueño de la universidad y de repente se va a Miami y no vuelve más”.

