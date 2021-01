Tras el fallecimiento de su esposo Javier Carmona en setiembre del año pasado, Tula Rodríguez decidió hablar por primera vez sobre su futuro sentimental. La conductora de ‘En Boca de Todos’ dejo en claro que no piensa rehacer su vida con otro hombre y que por el momento solo piensa en el bienestar de su pequeña Valentina.

“Es que la verdad que no me veo con otro hombre, no lo tengo mapeado, no sé si se me cruce alguien en el futuro. No quiero salir de mi casa y si lo hago es con mi hijita”, sostuvo para el diario El Popular.

La figura de América TV afirmo que este año quiere aprender a “soltar lo sucedido” para poder continuar con su vida. “Tengo que soltar lo sucedido, pensaré más en mí, estoy trabajando mucho en mí, siempre para continuar adelante, al lado de Valentina”, puntualizo.

Asimismo, la exvedette se mostró muy orgullosa de su hija Valentina y aseguro que ella no va a adelantar etapas y que tendrá enamorado en el momento indicado. “Me está dando grandes satisfacciones. Solo pido que no le pongan enamorado, recién tiene 12 años y considero que no es el tiempo y el momento”, finalizo.

Cabe recordar que Javier Carmona falleció en la mañana del miércoles 30 de septiembre a los 56 años.

