¡Fuego total! Tula Rodríguez sorprendió a propios y extraños en una nueva edición de “En boca de todos”, donde no dudó en revisar el celular de Rosángela Espinoza.

En ese sentido, la conductora mostró varios mensajes que tendría la ‘chica selfie’ con varios de sus compañeros de “Esto es Guerra”. Sin embargo, un detalle captó la atención de la también actriz: un inesperado mensaje de Carloncho hacia Rosángela.

“No lo dije (en el programa ‘En boca de todos), pero hay un mensaje que yo leí, pero no lo voy a decir”, dijo Tula sobre un posible texto. Frente a ello, el locutor de radio se defendió y solo atinó a reírse. “Linda compañera de trabajo tengo... No, ni su teléfono tengo. Me están dando mi vuelto”, fue su respuesta.

