No solo mostró los chats que desenmascararían al ‘Gato’ Cuba, además confesó su concepto de infidelidad en el que ella no encajaría y todo fue revelado por Samuel Suárez, quien después de oír todo, aclaró que él no le cree a nadie.

Según Melissa Paredes, el haber sido grabada besando al ‘Activador’ estando casada con el ‘Gato’ Cuba, no es suficiente para que se diga que sacó los pies del plato: “Al ampay que vimos todos con el ‘Activador’, el escándalo que originó todo, ella considera que fue un beso, no fue más allá que un beso y me lo dijo en dos oportunidades y como fue un besito nada más lo que pasó en esa oportunidad entre ellos, no es considerado para ella infidelidad”.

