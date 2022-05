El conductor de ‘Instarandula’ tuvo la oportunidad de conversar con Melissa Paredes y está publicando la información que obtuvo poco a poco y una de las polémicas, fue si en realidad la modelo mandó a su mamá a que de una entrevista para ‘América Hoy’.

La entrevista que dio la mamá de Melissa Paredes, fue muy comentada, debido a que la señora atacó a los conductores de ‘América Hoy’ por defender a su hija y puso en su lugar a Janet Barboza, quien tuvo que contenerse por el horario y la producción.

Según Melissa Paredes, ella no estaba enterada de la entrevista que brindó su mamá: “Ella no lo autorizó, no sabía que su mamá se iba a presentar, incluso cuando la vio en vivo, se comunicó con el productor de ‘América Hoy’ para hacerle el escándalo de la vida, le intentó reventar el celular con su hermana a su madre, pero obviamente no contestaba”.

Luego de la entrevista, Melissa Paredes afirmó que renegó con su mamá por haber expuesto su caso sin pedirle autorización a su hija: “fue a requintarle, a renegar después por qué había salido a exponerse en televisión con todo este caso”, contó Samuel Suárez.

