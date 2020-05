La modelo Vania Bludau causó polémica tras anunciar hace algunas semanas el término de su relación amorosa con Frank dello Russo, así como también la cancelación de su matrimonio que se iba a realizar a fines de este año.

Recordemos que el motivo de la ruptura habría sido porque la exchica reality le habría encontrado recibos electrónicos de la membresía que pagaba el abogado a la aplicación de citas, Tinder.

Desde que se hizo pública esta noticia, Vania ha compartido diferentes mensajes particulares en su cuenta oficial de Instagram, dando a entender que ya superó el bajón amoroso.

La exintegrante de Alma Bella esta vez subió un video bailando la canción de Juanes y Greeicy, “Minifalda”, letra que trata de seguir adelante a pesar de las caídas que tengamos en la vida.

“Porque la vida sigue como si nada, y no pierdas tiempo, porque se acaba. Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu minifalda... Los amores que no riman, son mejor de lejos. Y los que lastiman, que no den consejos. Pa’ olvidar y pa’ olvidar, hay que beber, hay que bailar”, escribió como descripción del video.

Sin embargo, esa no ha sido la única publicación que podría tomarse como indirecta. Hace unos días publicó una frase referida a su signo zodiacal: “Virgo se acordará de todo, de lo buen y de lo malo, tienen una memoria fotográfica impresionante, y cuando su mente vuela al pasado, hasta siente lo mismo que sintió en ese momento”.

