Ha pasado un día desde que los famosos de la farándula peruana celebraron ‘San Valentín’, con ostentosos regalos y publicaciones en redes sociales y Magaly ya anunció nuevo ampay de un hombre con pareja, sin dejar muchas pistas de su identidad, pero sus seguidores ya se las huelen.

El programa de la ‘urraca’ ampayó en más de una ocasión al exfutbolista, Roberto Palacios, siendo una de las más polémicas la de hace unas semanas, donde habría tenido un encuentro caluroso con una amiga días antes de su boda, decepcionando a los seguidores de Magaly Medina, quienes esperaban a un ampayado nuevo.

“Que no sea el Chorri porque ya aburre”, “Si es el Chorri, Magaly nunca más veo tu programa”, “Mientras no sea el Chorri”, “Falta que sea el Chorri de nuevo”, “La esposa del Chorri cruzando los dedos para que no sea su marido otra vez”, fueron algunos de los comentarios en Facebook que pidieron el cese a los ampays del ‘Chorri’, ya que son tantos que no resultarían novedad.

