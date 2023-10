Fuerte y claro. Vanessa López no se quedó callada y volvió a reafirmar que no mantiene contacto alguno con Carlos ‘Tomate’ Barraza, y mucho menos luego que se ventilara que el salsero le realizó su cumpleaños a la cantante de su orquesta, la venezolana Ingrid Mijares.

En ese sentido, la modelo y madre de su última hija señaló que no creerá más en las lágrimas de su expareja, así como cuando se presentó en el programa del ‘Flaco’ Granda en Youtube.

“Ni siquiera me he molestado en verlo completo porque ya sé cómo es él. Es como un spoiler para mí. Ya sé cómo es Carlos, ya sé que se iba poner a llorar, a hacer su mea culpa número mil. No sé si aún hay gente que le cree”, comentó.

Asimismo, la modelo indicó que no quiere ver más a ‘Tomate’ y que viene coordinando con su hermana para que ella sea la encargada de entregarle a su niña.

“Yo creo que no sabe ya con qué molestarme o quererme poner mal o perjudicarme, no tiene de dónde agarrarse... O sea ¿Qué está buscando? ¿Que vengan, nos hagan problemas y nos terminen quitando a nuestra hija a los dos por problemáticos?”, expresó.

