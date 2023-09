Vanessa Terkes se encuentra en el ojo público luego que el programa de Magaly Medina emitiera un ampay donde se le ve besándose apasionadamente con el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes.

En ese sentido, la actriz ofreció una conferencia de prensa para anunciar que dejará nuestro país para irse a vivir al extranjero. Sin embargo, aseguró que su salida de Perú no se estaría dando por las imágenes con el burgomaestre.

“Es muy fácil que ustedes investiguen hace cuánto he solicitado mi visa, es fácil que investiguen hace cuánto tengo mi pasaje para irme. Tú puedes especular y decir lo que tú quieras, pero hoy día no hemos venido hablar de eso ”, comenzó diciendo bastante incómoda.

Cuando fue consultada por su vínculo con la Municipalidad de San Martín de Porres y los talleres de arte que habría brindado en dicho distrito, la actriz negó completamente haber formado parte de este proyecto. “En ningún momento. Yo no he dictado nunca, fíjate bien lo que yo he hecho. Solo he ayudado” , agregó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que un reportero de la popular ‘Urraca’ se comunicó con un funcionario del municipio de SMP y este confirmó que Vanessa Terkes dictó estos talleres a inicios del 2023.

“ Eso fue en enero, ella (Vanessa Terkes) estuvo a principios del 2023, todo el verano y nos acompañó al inicio de los talleres de invierno, pero por el momento ya no” , dijo el funcionario.

