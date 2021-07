¡Fuertes declaraciones! Vanessa Terkes entrevistó esta mañana en su programa en Radio Panamericana a Yahaira Plasencia, quien se encuentra promocionando su nuevo tema “Dime”. Sin embargo, la locutora sorprendió al lanzar un fuerte y ácido comentario sobre Tilsa Lozano.

Todo se habría dado cuando la conductora le preguntó a la salsera sobre su actual situación sentimental. A lo que la ‘Reina del toto’ pidió al DJ en cabina que ponga la canción “Soy soltera y hago lo que quiero”, tema interpretado por ‘Las Vengadoras’.

“No no, acá no tocamos ese tipo de música horrorosa.. No me pongan eso”, fue el comentario que soltó Terkes entre risas. “No lo dije yo, lo dijiste tú... No lo quería decir”, le respondió Yahaira.

“No pues, lo digo porque acá tocamos otro tipo de canción... Mejor ponemos a Son Tentación”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO