Salen a la luz nuevos detalles de la relación de Vania Bludau y Mario Irivarren. Y es que luego de que la modelo denunciara que fue víctima de agresión física, cuando él la agarró del cuello en una discoteca, personas del entorno de Mario han salido a hablar.

El programa ‘Amor y Fuego’ tuvo contacto con Evelin, a quien Irivarren considera su “madre adoptiva”, además de socia en su empresa de ropa.

La señora Evelin Jiménez Rojas dejó entrever que Vania no tenía una buena relación con madre biológica del exchico reality y consideró que, por esta razón, ellos jamás darían el siguiente paso para el matrimonio.

“Ella no se iba a casar jamás con Mario porque la persona que va a llegar a la vida de Mario es la que ame y respete a la madre”, se le escucha en la entrevista que se difundirá este 13 de mayo en Willax TV.

Mario Irivarren afirma que “estaba dañado por dentro”

Mario Irivarren abrió su corazón por primera vez y explicó que siempre tuvo problemas para expresar sus sentimientos, pero en los últimos años se convirtió de “piedra”, al punto de evitar momentos emotivos con su familia.

“Siempre me ha sido difícil expresar lo que siento, es un rasgo de mi personalidad que con los años se ha agudizado, a veces lo intentaba, quería poner de mi parte y quitar esa barrera de en medio, pero luego volvía a lo mismo, al punto que un momento me volví como de piedra, sin la capacidad de sentir realmente, no lograba sentirme ni bien ni mal, vivía en neutro, incapaz de sentir verdaderas emociones, ni tristeza ni alegria, estaba tan dañado por dentro pero la coraza que me había puesto encima no me dejaba verlo”, explicó Mario Irivarren.

En ese sentido, Mario Irivarren explicó que ahora, tras admitir que fue agresivo con su expareja, Vania Bludau, ha decidido sanar las heridas del pasado: “Me he propuesto firmemente sanar, curar esas heridas, ser la mejor versión de mi, abrir mi corazón, expresar mis sentimientos”.

