La reconocida bailarina, Vania Masias, decidió pronunciarse en redes sociales para anunciar que votará por Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones generales 2021.

La profesional de la danza manifestó que votará por amor a su familia. Asimismo, recalcó que no es simpatizante la lideresa del fujimorismo pero no tiene otra opción.

“Cuando la telefonía era estatal se demoraban más o menos 15 años para ponerte un teléfono. Cuando la luz era estatal, dos terceras partes del Perú no tenía luz. No teníamos carreteras. ¿Queremos volver a eso?”, dice en un video colgado en su cuenta de Facebook.

“Yo no soy pro-Keiko, y me va a costar pero voy a marcar la ‘K’. Lo hago por mi familia porque no quiero que pase lo que ya pasamos”, añadió.

Pedro Suarez Vértiz, Lucho Cáceres, Ezio Oliva, Génesis Tapia, entre otros artistas también aprovecharon la coyuntura para compartir sus puntos de vista sobre los comicios electorales que se llevarán a cabo el próximo domingo 6 de junio.

