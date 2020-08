Con un afán de honrar la memoria del cómico, Manuel “Loco” Valdés, Verónica Castro, quien fue su pareja en la juventud y con quien tuvo un hijo, el cantante Cristian Castro, compartió momentos que vivió al lado de quien considera “el primer gran amor de su vida”.

La mexicana recordó que al principio, cuando conoció a Manuel, quedó prendada de él no importando la diferencia de edad de 22 años. A pesar de que el romance no duró mucho tiempo, la actriz sí lo recuerda con cariño, pues para ella fue una relación inolvidable, fruto de la cual nació su hijo mayor.

“Yo creo que me enamoré desde los 14 años, cuando entré a trabajar ahí en Televisa con él (Valdés). Desde el 66 en Operación Ja Ja. O sea, yo sí quedé como sonsa, me quedaba viéndolo y la baba se me caía, pero realmente cuando empecé a salir ya con él fue cuando empezamos a salir en la gira teatral de Ensalada de locos, ahí empezamos a salir más juntitos”, contó la actriz en el programa Ventaneando.

Luego de un tiempo de romance, la joven Verónica Castro quedó embarazada en 1974, y fue en ese momento cuando se enteró de un detalle que no se había tocado y que fue definitorio para dar por terminada la relación y alejarse de él: “El loco” estaba casado.

“Cuando terminó la obra ya estaba yo embarazada y platicamos, pero pues ya no hubo contacto, ya no hubo relación porque yo después me enteré que seguía casado. Entonces, dije, ‘ay Dios mío, qué vergüenza’, porque la verdad que lo único que nunca quise en mi vida era hacerle daño a una mujer y me sentí súper mal, dije ‘esto no puede seguir así’”, recordó.