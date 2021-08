Uno de los hijos de Eugenio Derbez que está atravesando un buen momento en su carrera es el que tuvo con Silvana Prince, Vadhir Derbez. Desde sus cortos seis años empezó en el mundo artístico, participando en diversos programas de televisión y largometrajes mexicanos.

Pese a la fama de su progenitor, el artista de 30 años aseguró en una reciente entrevista que nunca ha recurrido a la gran influencia de su padre para participar en algún proyecto que lo ayude a impulsar su carrera como actor o cantante.

En 1997, el intérprete de “Te confieso” debutó en las pantallas mexicanas con el programa “Derbez en Cuando”, e internacionalmente con la famosa serie “Sense 8” en 2016. Así mismo, participó en otros programas como “Are You The One? El Match Perfecto”, “¿Quién es la máscara?” y “De viaje con los Derbez”.

El actor y cantante tiene 30 años (Foto: Vadhir Derbez / Instagram)

¿POR QUÉ NO QUIERE RECURRIR A SU PADRE?

En una entrevista para el programa “Montse & Joe”, Vadhir reveló por qué no ha recurrido a Eugenio Derbez para realizar alguna colaboración. Tras la pregunta de los conductores, el joven actor respondió:

“Fíjate que no, porque la gente de por sí ya me adjudican eso (que he estado en proyectos gracias a mi papá), lo que he tratado de hacer es seguir trabajando para otro lado”.

AHORA LO DISFRUTA

Vadhir confesó que siempre prefirió crear una carrera alejada de la influencia de su apellido, pero ahora que está compartiendo pantalla junto a su padre, lo disfruta: “Está padre que después de tantos años ya con algo construido me doy el permiso de decirle: ´colaboremos juntos, hagamos un proyecto, ya no pasa nada si trabajamos”.

BAJO LA SOMBRA DE EUGENIO DERBEZ

El hermano de Aislinn y José Eduardo comentó que la gente continúa insistiendo en que su fama se la debe a su padre, aun teniendo diversos proyectos que demuestran su talento:

“Te apuesto a que la película donde participé en Hollywood, “Exorcismo en el séptimo día”, llevó tres años y cacho ching*ndole, picando piedra y te juro que muchísimos comentarios van a ser: ´¡Claro, como su papá también está en Hollywood, seguro se lo pasó (la oportunidad)´ y no entienden que así no funciona”.

Con los años, el también cantante ha aprendido a lidiar con las declaraciones del público y prefiere enfocarse en su trabajo. Ahora que vive en Estados Unidos, como Eugenio, seguramente tendrá más oportunidades laborales.

LO POSITIVO DE SER UN DERBEZ

Pero no todo es malo. Vadhir reveló en una serie de preguntas y respuestas con la periodista Linet Puente, que la limpia trayectoria de su progenitor ha sido importante en su carrera y lo hace sentirse orgulloso:

“Mi papá es una persona muy chambeadora que la verdad es que la está rompiendo en todo lo que hace y es difícil generar una sombra, que al final de cuentas nos cae a todos los demás, pero también está padre, es una sombra positiva”.