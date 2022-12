El Presidente de la República Pedro Castillo estaría involucrado en una seria denuncia de violencia contra la mujer. Así lo señaló José Fernández Latorre, exjefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) este martes 6 de diciembre en el noticiero ‘Buenos Días Perú' de Panamericana TV.

Según declaró, el sobrino del Mandatario, Rubdel Oblitas Paredes, lo habría grabado en un video maltratando a su esposa Lilia Paredes, la actual primera dama del Perú.

La periodista Mávila Huertas le preguntó por que el sobrino de Pedro Castillo “tendría tanto poder”. Recordemos que el extitular de la Dini denunció que Rubdel Oblitas le pidió 100 mil soles para “arreglar un reportaje en un medio de comunicación donde le iban a sacar a su tío”.

“Quien me pide que atienda a Rubdel fue el mismo presidente de la República [¿De dónde venía el poder?] Según versiones, se diría - porque no puedo aseverar porque yo no he visto - que habría un video grabado por parte del señor Rudbel al Presidente de la República, en un acto de violencia de género hacia su esposa, (la primera dama Lilia Paredes). Así es. Es la versión, a mi no me consta” , contó.

Indicó que esta versión proviene del exsubsecretario general de la Presidencia, Beder Camacho.

TE PUEDE INTERESAR