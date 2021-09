No pierde la fe. Viviana Rivas Plata habló a través de sus redes sociales sobre su intensa lucha contra la fibromialgia, enfermedad que la ha desgastado física y emocionalmente por muchos años.

“Me causaba dolor muscular, en los tendones, articulaciones, en todo el cuerpo. Tenía insomnio, me dolía la cabeza, no podía dormir, estaba estresada a consecuencia del estado anímico”, se sinceró la exreina de belleza.

Además, Viviana Rivas Plata contó que este malestar persistió por mucho tiempo, llegando a afectar su vida seriamente. Sin embargo, desde que conoció a su esposo Bruce Greifenstein su salud mejoró.

“Tomaba muchas pastillas, me causaban sueño e inflamaciones. Dejé el tratamiento y cambié mi estado de vida, ahí conocí a mi esposo y mi perspectiva de vida y mi estado de ánimo tomó otro rumbo”, acotó la chiclayana.

Pese a tener la enfermedad, Viviana Rivas Plata reveló que se siente bendecida por haber formado una familia, pues tiene dos hijos con el empresario estadounidense: Patrick y Tarek.

Sin embargo, embarazarse resultó todo un desafío para ella, ya que su sistema inmunológico rechazaba a los embriones en su cuerpo. “He pasado por pérdidas, mi sistema inmunológico tiene algo que no saben los médicos”.

“Por eso me hice un tratamiento in vitro para no ponerme en riesgo tras las pérdidas. En ese tratamiento quedé embarazada del primero y luego del otro pequeño. Pero el tratamiento se quedó a medias, tuve a mis hijos sin tratamiento, aún tengo la enfermedad, se podría decir controlada”, agregó.

Viviana lucha por ser madre por tercera vez

Actualmente, la ex Miss Perú está buscando tener un tercer hijo, por lo que recurrió a sus embriones congelados para ver si su cuerpo los acepta correctamente.

“En eso estoy hace varios meses, con mucha fe y paciencia, espero que las cosas se den, sino Dios ya me bendijo con dos hermosos hijos”, expresó Rivas Plata en Instagram.

