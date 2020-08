La vocalista de la agrupación “You Salsa”, Mariale Salazar, reveló que tomó lejía accidentalmente al confundirla con una botella de agua.

En su cuenta de Instagram, la cantante reveló que tras beber el desinfectante, sintió dolor en la garganta y tuvo miedo por sus cuerdas vocales:

“Amigos míos, anoche tomé lejía accidentalmente y no saben la desesperación que sentí. Me ardía todo el tracto de la laringe, faringe y esófago. Lo que más me preocupaba eran mis cuerdas vocales por algún efecto secundario. Ahora gracias a Dios estoy mucho mejor, pero aún en observación”, escribió Mariale Salazar.

La artista explicó que todo ocurrió cuanto tomaba una pastilla para la alergia. Al necesitar agua, tomó una botella que estaba en su casa y bebió el líquido que contenía, sin imaginarse que era una mezcla de agua con lejía.

“Fueron dos bocados de lejía con agua, preparado para desinfectar. De aquí les cuento a detalle cómo pasó. Tengan mucho cuidado donde dejan sus botellas preparadas de desinfección por favor”, manifestó.

Mariale reveló que tomó el líquido de la botella “de porrazo y sin pensar”, pero de inmediato notó que algo estaba mal:

“Instantáneamente sentí todo el hedor de la lejía en mi cabeza y el sabor horrible. Escupí, boté la botella y me fui corriendo al baño a lavarme. Mi reacción fue la de tomar abundante agua, 4 tazas”.

En diálogo con Instarándula, la cantante de “You Salsa” contó que tuvo dos días de recuperación en los que no pudo hablar. “Gracias a Dios ya estoy bien pero fue una experiencia traumática, no se lo deseo a nadie”, concluyó.

