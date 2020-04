La exchica reality, Ximena Hoyos, respondió a través de su Instagram a sus seguidores que le exigían que publicara historias este fin de semana, mientras se vive la cuarentena por el coronavirus o covid-19.

Según Rodrigo González “Peluchín”, Ximena Hoyos, se “achoró" con sus seguidores, al decirles que ellos no le pueden exigir y que haciendo eso, solo hacen que no suba nada.

“Gente este tipo de mensajes la bajan. Perdón! Pero ustedes no tienen por qué exigirme subir historias. Yo no soy si diversión y si subo es porque me nace hacerlo! Después de estos mensajes diciendo SUBE HISTORIAS lo único que lograron es que no suba nada jijiji. Buen fin de semana para todos! Yo estoy haciendo compras”, escribió Ximena Hoyos.

La exchica reality como muchos viene acatando el aislamiento social obligatorio por el coronavirus o covid-19.

VIDEOS RECOMENDADOS

Así pasa Neymar la cuarentena este domingo

Así pasa Neymar la cuarentena por el coronavirus, este domingo

TE PUEDE INTERESAR