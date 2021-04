¡Fuerte y claro! Xoana González decidió utilizar sus redes sociales para evidenciar su molestia frente a una reciente entrevista que tuvo en el programa “Cumbia con humor” de Radio La Mega, donde le preguntaron acerca del ‘affaire’ que tuvo con el futbolista Lionel Messi.

“Uno va de onda, dispone de su tiempo, pero no quise hacer un sketch porque me pareció muy denigrante, una chotada, entonces creo que no deberíamos permitir más esos sketch, ese humor no me gusta”, comenzó diciendo.

“Como elijo no hacer ese sketch que nos atrasa a las mujeres, que nos pone como objetos, donde una hace el papel de tonta... Podemos hablar, opinar, tener nuestra propia forma de decir las cosas buenas o malas. Luego me hacen unas preguntas sobre Messi y Maradona, y una a veces utiliza el humor para salir de situaciones de mier**, porque una es mujer, y creen que sacándome el historial del pasado me van a hacer sentir menos”, agregó muy molesta.

En ese sentido, la modelo argentina manifestó mediante sus historias de Instagram, que ella utilizó el humor para poder “escapar” de esa situación un tanto incómoda.

“Yo utilicé el humor para salir rápido de eso, porque yo escuché por los auriculares que le estaban diciendo al conductor que me pregunte por Messi y Maradona. Bueno, es el precio que tenemos que pagar por decir que no. Estoy acostumbrada que hablen así de mi, sin saber si es cierto o no”, expresó.

“Se me notaba incómoda, no quería hablar de Messi, le dije que si quería hablábamos de otros temas incluso más fuertes. El que se pica, pierde, por eso uno tiene que salir de esas situaciones con humor”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR