¡Fuertes declaraciones! Xoana González estuvo como invitada especial en el programa “Cumbia con humor” de Radio La Mega, donde reveló detalles inéditos sobre el amorío que tuvo con el futbolista Lionel Messi.

El conductor del programa le consultó a la modelo argentina sobre a quién preferiría como personaje representante del fútbol: “¿Prefieres a Diego Maradona o Lionel Messi?”.

“A uno me lo comí y el otro no era buen ejemplo en mi época. Hay páginas que hay que arrancar”, comenzó diciendo entre risas.

“Me lo comí con cuchillo y tenedor. Dos a uno gané, no sé quién goleó a quien, pero el arco estaba regalado”, agregó desatando todas las risas en los asistentes.

Recordemos que hace algún tiempo, Xoana González confesó que mantuvo relaciones íntimas con el jugador argentino

“Venía bien, pero sentí que me acosté con un muerto. Creo que ni siquiera se acuerda de mi nombre, pero fue una linda noche. Hubo bastantes goles, fue un empate. No fue una relación porque no me venía a buscar a casa, no era mi novio”, dijo en aquel entonces.

