¡Insólito! Mike Bravo, imitador de Marilyn Manson en “Yo Soy”, fue entrevistado por los conductores de “Amor y Fuego”, Rodrigo González y Gigi Mitre, donde reveló detalles inéditos sobre su salida del reality de imitación.

Sin embargo, lo que más sorprendió al público televidente fue que el artista confesó que el equipo de producción le pedía que no le respondiera a Karen Schwarz a propósito mientras ella lo entrevistaba.

“Yo no le contestaba a Karen porque me pedían eso, me decían hazle un ademán de vete. Es pauteado. Me dejaban a mi libre albedrio, pero me decían no le contestes, mírala mal”, expresó.

Por otra parte, Mike señaló que siente que la producción del programa quiso usar el dolor sobre la pérdida de sus familiares por COVID-19, para hacer rating.

“Crearon una expectativa sobre lo que me pasaba, no fue que me iban a ayudar. Nunca salió, eso es lo que me dijeron mis fans. Yo estaba en el hospital, ese mismo día mi tía falleció. Ya estoy acostumbrado a que se me muera la gente que me rodea, tres familiares murieron esa semana, por eso decidí retirarme del programa”, comentó.

