No pinta ni despinta para ella. Xoana González parece no estar para nada afectada con las recientes declaraciones de su exesposo, Rodrigo Valle. Y es que el deportista, en un primer momento, cuestionó la fidelidad de la modelo al enterarse del futuro matrimonio que tendrá su ex con el pizzero Javier González.

Asimismo, también recordemos que el los últimos días el fisicoculturista comparó a su mascota con la gaucha en su cuenta de Instagram. “Gala es más fiel que Xoana”, dijo una seguidora, desatando la respuesta del argentino. “No es broma, es verdad”, contestó.

Estas palabras causaron la indignación de muchos cibernautas, quienes tildaron de “dolido” a Rodrigo Valle por hacer ese tipo de comentarios. Sin embargo, Xoana no se ha pronunciado al respecto y parece que no lo hará, ya que se encuentra viviendo a plenitud su amor con el empresario, quien en los próximos meses se convertirá en su esposo.

