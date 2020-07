Rodrigo Valle, al parecer seguiría dolido por la futura boda de su expareja, Xoana González, con el pizzero Javier González. Y es que el modelo se atrevió a comparar a su mascota y a su exposa, haciendo alusión a un tema de infidelidad.

El físicoculturista se encuentra en el ojo de la tormenta tras responderla a una usuaria que comentó la fotografía donde sale su perrita, a través de su cuenta de Instagram “Gala es más fiel que Xoana”, dijo la seguidora, desatando la respuesta de argentino.

“No es broma, es verdad”, contestó Rodrigo, quien recientemente viene apareciendo en las portadas de espectáculos por su manera tan despectiva de referirse al futuro matrimonio de la gaucha.

En declaraciones para el programa “En Exclusiva”, el gaucho se mostró sorprendido al enterarse de la noticia. “Primero hay que decirle que aprenda a ser fiel. Yo creo que para esas fechas no creo estar a dieta, así que me invite y aprovecho lo que no comí en nuestra fiesta”, manifestó.

