La integrante de “Esto es Guerra”, Alejandra Baigorria, estuvo como invitada especial del programa “En boca de todos”, donde confesó detalles inéditos de su vida sentimental. Y es que la empresaria se animó a responder sobre el posible acercamiento entre ella y George Forsyth.

“No he tenido la oportunidad de ir a ningún lado con él, lo máximo es cuando hemos hecho las mascarillas. Es una amistad que no es amistad, es algo reciente. Yo no siento nada por George, es algo que ustedes están creando”, manifestó.

Asimismo, los conductores del magazine se animaron a preguntarle sobre sus grandes deseos de ser madre.

“Yo siempre quise que a los 30 o 31 ser mamá. Ahorita voy a cumplir 32, estoy en el procedimiento de congelar mis óvulos, lo más probable es que el próximo año sea, a fines de. Siempre dije que si no llega el príncipe azul (...) el sueño de casarme ya me lo pincharon, pero el ser madre a mi nadie me lo quita”, aseguró.