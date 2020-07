Xoana González sorprendió a propios y extraños al anunciar que se comprometió con su pareja, el empresario pizzero Javier González, a pocos meses de iniciar su relación.

Poco después del anuncio, el programa “En exclusiva” se contactó con el exesposo de Xoana, Rodrigo Valle, quien quedó en shock con la noticia y señaló que la modelo argentina debería aprender a ser “fiel” antes de pensar en casarse.

Reportera: ”Rodrigo, la que sí cree en el amor nuevamente es Xoana, has visto que se va a volver a casar en noviembre”.

Rodrigo Valle: ”Sí, bueno, en el amor, eh, ¿qué? ¿Se va a volver a casar? No jod...”.

Rodrigo Valle: ”Me estás jod...”.

Reportera: “Sí, lo acaba de anunciar en su cuenta de Instagram”.

Rodrigo Valle: “Primero hay que decirle que aprenda a ser fiel. Yo creo que para esas fechas no creo estar a dieta, así que me invite y aprovecho lo que no comí en nuestra fiesta”.

Rodrigo Valle: “Que me invite, o sea, así aprovecho y me llevo un par de tapers”.

Reportera: “Que te llegue el parte con toda confianza, ¿le deseas lo mejor con su novio?”.

Rodrigo Valle: “Sí obvio, pero que sea fiel, digamos, que lo respete ¿no?”.

Rodrigo Valle: “No le doy un consejo, se lo doy a ella, que yo la conozco a ella, pero sí le veo cara de buen chico por lo que vi en un par de box, video y nada, obviamente que lo cuide, a mí nadie me cuidó, me tuve que cuidar solo”.

Reportera: “¿Pero que pague o que sea por canje?”.

Rodrigo Valle: “Creo que la nuestra fue canje, que no creo que ella pague, lo que no va a pagar son las pizzas seguro”.

