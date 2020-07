La modelo Xoana González sorprendió a todos sus seguidores al publicar un tierno video junto a su pareja, Javier González, anunciando que contraerá matrimonio este año pese a la crisis sanitaria que atraviesa el país.

Y es que la argentina utilizó su cuenta de Instagram para darles la noticias a sus fanáticos que la boda, si todo sale bien, estaría programada para el 16 de noviembre.

“Si Dios y la pandemia nos permite, nos casamos el 15 de noviembre, pero como cae domingo sería lunes 16 creo, lo importante es que me ha pedido la mano. Yo me equivoqué y le di otra cosa y después me dijo que era en serio y lo obligué a que se lo diga a mi mamá a ver si era verdad”, escribió como descripción del video que publicó.

TE PUEDE INTERESAR