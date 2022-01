Yaco Eskenazi actualmente se encuentra viviendo una de sus mejores etapas disfrutando al máximo de su segundo hijo, fruto de su matrimonio con la modelo Natalie Vértiz. Sin embargo, este 1 de enero fue un día difícil para el actor, pues se cumplieron dos años del fallecimiento de su querido padre.

A través de su cuenta de Instagram, el exchico reality de ‘EGG’ lamentó la ausencia de su progenitor y le rindió un homenaje con un conmovedor mensaje.

“Feliz año, pa, hoy ya son dos años que no estás con nosotros y no hay día que no escuche tu voz. Te amo y extraño. Vives en mí en cada paso que doy”, escribió como pie de foto.

La publicación vino acompañada de una fotografía donde se veía al señor junto con Natalie Vértiz y su hijo mayor Liam.

“Estás tan presente que me regalaste a Leito, que como si no fuera suficiente salió con tu cara de turco. Gracias eternas por todo lo que me enseñaste”, agregó Yaco.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO