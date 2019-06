​Yahaira Plasencia aclara que no está embarazada y amenaza con demanda a Aída Martínez

Luego de que la modelo Aída Martínez dejara entrever que Yahaira Plasencia se encontraría embarazada, la salsera se pronunció sobre este hecho. De acuerdo con la popular “Reina del Totó”, todas las declaraciones de la polémica figura pública deberán ser sustentadas o tomará acciones legales en su contra.

“Mira, ahora que tú me lo has contado (al reportero de ‘¡Válgame Dios!’), voy a darme el tiempo, voy a ver eso y si dice algo que no es cierto, bueno, lo va a tener que confirmar. Sí escuché esos rumores que estaban diciendo que estoy embarazada, y es totalmente falso. Y la persona que lo diga, sea ella u otra, a nivel nacional lo va a tener que comprobar y se va a ganar su demanda”, comentó Plasencia sobre la situación.

MOLESTIA

Luego de que el Poder Judicial archivara la demanda de Yahaira Plasencia contra el futbolista Jerson Reyes por difamación, la artista expuso su incomodidad.

“Sí es una injusticia definitivamente. Es una gastadera de plata y una pérdida de tiempo. A veces no entiendo qué espera la justicia peruana. Pierdo tres años y no he visto ningún resultado”, explicó.

La salsera aseguró que el Poder Judicial le ponía muchas trabas para continuar con el proceso: "Siempre pasaban cosas, nos mandaban para otras fechas es algo raro, yo no pienso en ese tema, sí es una injusticia definitivamente. Es una gastadera de plata, es una pérdida de tiempo, a veces no entiendo qué espera la justicia peruana".