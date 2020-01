La aparición de Yahaira Plasencia en la alfombra roja de la película “Foquita, el 10 de la calle”, junto a la hija y mamá de Jefferson Farfán, generó un comentario unánime: la parejita oficializó su unión. La cantante ya menos tensa al hablar del tema dio su versión de los hechos.

“Hay una bonita relación entre él y yo, y además me llevo muy bien con su mamá, su hija, su familia en general. El estreno de la película era un momento importante para él y teníamos que estar las personas que lo queremos”, dice Yahaira bajo la atenta mirada de su productor Sergio George, con quien trabajo su segundo tema “Cobarde”,, que ya está en las plataformas

.-Por tu aparición junto a la familia de Jefferson Farfán ya muchos piensan en un compromiso oficial.

La prensa dice muchas cosas y no puedo evitar que especulen, lo respeto. Nosotros sabemos bien lo que está pasando y sabemos también lo que pasará.

La cantante de salsa sabe que del tema no puede escabullirse y tiene las respuestas precisas, especialmente para los que se refiere a un compromiso.

“Siempre hemos tratado de cuidar ese tema, pero por mí normal, porque no hay nada que esconder. Lo de Jefferson no es de ahora, viene de hace cuatro años en los que se generó un cariño especial por su familia. Estemos o no, nos hablemos o no, siempre habrá un cariño especial entre los dos”.

Sergio George mira y escucha detenidamente. Para el exitoso productor, la vida privada de sus artistas no le interesa en lo más mínimo. “Yo no le pregunto a un artista con quién sale, quién es su marido o esposa, lo que me interesa es si va a vender discos o no”, afirma concluyente mientras Yahaira sonríe.

-Se dijo que pronto dejarías el Perú para manejar tu carrera en los Estados Unidos. Es un tema ya decidido.

Sí lo hemos conversado con Sergio, pero estamos aún viendo ese tema, prefiero tener la tranquilidad de poder conversarlo y si tomo una decisión ya ustedes se van a dar cuenta. No me gusta adelantar las cosas hasta que estén hechas. Es una probabilidad.

