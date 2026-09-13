Ante las críticas por los nombramientos de Álvaro Vargas Llosa, Aurelio Pastor y Carlos Tubino como representantes diplomáticos del Perú, el canciller Carlos Espá defendió tales designaciones de embajadores políticos por la presidenta Keiko Fujimori, dijo, “en estricto apego a la legislación”.

Carlos Espá señaló que las decisiones del Ejecutivo se encuentran dentro del marco legal y constitucional.

Embajadores políticos

Explicó que, de acuerdo con la Constitución, la presidenta de la República tiene a su cargo la conducción de la política exterior del país.

En ese marco, señaló que la mandataria cuenta con la facultad de designar hasta el 20 % de los embajadores del Perú en el exterior, mientras que el 80 % restante corresponde a diplomáticos de carrera del Servicio Diplomático de la República.

Espá sostuvo que la presidenta Fujimori ha utilizado esta facultad de manera prudente y afirmó que el número de designaciones realizadas se encuentra “muy por debajo” del límite establecido por ley.

Excanciller de Dina

En un evento realizado en el Palacio de Torre Tagle, el canciller Carlos Espá destacó que el Perú está presentando una “candidatura sólida” ante la OIT para ser director con Javier González-Olaechea, excanciller de Dina Boluarte.

Dijo que Javier González-Olaechea cuenta “con una amplia base de apoyo” respaldada por el Gobierno y actores claves vinculados al mundo del trabajo y de los organismos multilaterales internacionales.

“En el marco de esa unidad trabajaremos juntos para conseguir los apoyos que sean necesarios, de manera que más adelante podamos decir con mucha satisfacción que los peruanos contamos con una gran representante al frente de la Organización Internacional del Trabajo”, aseveró Espá.