Una camiseta de Michael Jordan usada en las Finales NBA de 1998 ganadas por los Chicago Bulls a los Utah Jazz se vendió por la cifra de 12,26 millones de dólares, un récord para una elástica de colección de la liga de baloncesto estadounidense.

El precio pagado por esta camiseta supera el anterior récord de la NBA, 10,1 millones de dólares para otra elástica por Jordan en esas Finales.

Gran campeonato

“Usada durante The Last Dance -la última temporada en la que el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos ganó un campeonato-, marca la culminación de una era que transformó el baloncesto en un fenómeno cultural global”, destacó la plataforma de comercio Joopiter sobre Jordan.

Canasta clave

El 23 fue el máximo anotador esa noche con 24 puntos que contribuyeron a que los Bulls se llevaran la victoria y se adelantaran 2-1 en la serie.

Esa eliminatoria fue la sexta y última aparición de Jordan en unas finales de la NBA, y concluyó con su sexto anillo gracias a una de sus jugadas más emblemáticas: The Last Shot, en la que puso por delante a los Bulls con un tiro de dos puntos a falta de 5 segundos.