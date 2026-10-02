Aurora Caruajulca

La ola de extorsiones obliga a pequeños empresarios y negocios de diversos rubros a cerrar sus puertas.

Entre enero y julio de este año, hasta 6 mil negocios cerraron debido a la criminalidad y el cobro de cupos, lo que afecta directamente los ingresos de miles de familias.

El problema alcanza a bodegas, restaurantes, panaderías, farmacias, comercios, talleres y empresas de transporte, cuyos propietarios afirman que las amenazas se han convertido en un gasto adicional.

DENUNCIAS. Entre enero y junio de este año se registraron 11,946 denuncias por extorsión a nivel nacional, según la División de Estadística de la Policía Nacional.

La cifra evidencia el crecimiento de un delito que afecta tanto a grandes empresas como a pequeños emprendimientos.

El cobro de cupos es una de las principales modalidades utilizadas por los delincuentes. Los comerciantes reciben llamadas, mensajes de WhatsApp o amenazas directas para exigirles pagos semanales o mensuales.

En algunos casos, las organizaciones criminales advirtieron que atacarán los locales, vehículos o incluso a los familiares de los propietarios si estos se niegan a pagar. Esta situación genera temor y obliga a varios comerciantes a modificar sus rutinas.

En Independencia, por ejemplo, un comerciante del mercado Fundo Negro dedicado a la venta de shawarma recibió una exigencia de 10 mil soles como inscripción y posteriormente 250 soles semanales para continuar trabajando.

Las bodegas representan uno de los sectores más vulnerables porque muchos funcionan como negocios familiares y tienen sus puertas directamente hacia la calle.

“A esto se suman los gastos destinados a proteger los establecimientos. Cámaras de seguridad, rejas, puertas reforzadas y vigilancia privada representan costos adicionales para comerciantes que ya enfrentan una reducción de sus ingresos... Otros terminan cerrando definitivamente ante el temor de sufrir un atentado”, señaló a OJO el especialista en seguridad ciudadana de Cuánto, Ernesto Cabrejos.

El cierre de miles de negocios representa, además, la pérdida de puestos de trabajo y fuentes de ingreso en distintos sectores, añadió.