ULima volverá a vivir una noche de rock, folk y fantasía. Después de ocho años de ausencia, Mägo de Oz, una de las bandas más representativas del folk metal y el rock español, confirma su esperado regreso a la capital peruana con “La Noche de las Brujas”, una gira que reúne la nueva etapa musical de la agrupación con algunos de los grandes éxitos que han acompañado a varias generaciones de seguidores.

La cita será el miércoles 10 de marzo de 2027 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, donde la banda oficial volverá a encontrarse con el público peruano en un espectáculo que recorrerá diferentes etapas de su extensa trayectoria.

Fundada en Madrid en 1988 por Txus di Fellatio, Mägo de Oz desarrolló a lo largo de los años una propuesta que combina elementos del heavy metal y el hard rock con sonidos provenientes de la música celta y folk. Esta particular identidad musical, acompañada de letras inspiradas en la fantasía, la literatura, la mitología y temas sociales, permitió que la agrupación construyera una amplia comunidad de seguidores tanto en España como en Latinoamérica.

Uno de los momentos decisivos en la historia de la banda llegó con “La leyenda de La Mancha” (1998), álbum conceptual inspirado en Don Quijote de la Mancha que ayudó a consolidar su reconocimiento. Posteriormente, producciones como “Finisterra” (2000) y “Gaia” (2003) ampliaron su alcance y reforzaron una identidad que se convertiría en una de las más reconocibles del rock en español.

A lo largo de su carrera, Mägo de Oz ha construido un repertorio de canciones que trascendieron generaciones. Entre ellas destacan “Molinos de viento”, “Fiesta pagana”, “La danza del fuego”, “Hasta que el cuerpo aguante” y “La costa del silencio”, temas que se han convertido en piezas fundamentales de sus presentaciones en directo.

La historia de la agrupación también ha estado marcada por diferentes etapas y cambios en su formación. En esta nueva etapa, el proyecto cuenta nuevamente con su fundador Txus di Fellatio y con el emblemático violinista Mohamed, integrante histórico cuya participación ha sido parte fundamental del particular sonido de la banda.

Ocho años después, Mägo de Oz vuelve a Lima

La presentación de marzo de 2027 tendrá un significado especial para los seguidores peruanos, ya que será el primer concierto en Lima de la banda oficial desde 2019.

“La Noche de las Brujas” propone un recorrido por el legado de Mägo de Oz y, al mismo tiempo, por su producción más reciente, permitiendo que los seguidores puedan reencontrarse con los clásicos que forman parte de la historia del grupo y descubrir canciones de su nueva etapa.

El regreso a Lima se suma así a la relación que la agrupación española ha construido con el público latinoamericano, uno de los mercados donde su música ha encontrado una recepción especialmente importante a lo largo de las últimas décadas.

La banda promete una noche en la que el rock, las melodías folk y la teatralidad característica de sus espectáculos volverán a encontrarse frente a miles de seguidores.