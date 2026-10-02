Estuvo alejada de la televisión por cuatro años y hoy la actriz Karina Jordán regresa con fuerza en el papel de Mariana Salazar, en la novela “La vida que me robaste”. Un rol que en sus propias palabras “viene dándome grandes satisfacciones y también exigiéndome mucho”. Su personaje es una madre que lucha por recuperar a sus hijas. En la vida real, Karina conversó con OJO sobre su maternidad, su planes en Lima y el trabajo diario de las grabaciones.

- ¿Cómo surgió la oportunidad de interpretar a Mariana?

La propuesta llegó de forma muy inesperada. Tenía mi año proyectado en el teatro cuando coincidí con Michelle Alexander en una obra de teatro, se me acerca y me dice te vamos a llamar. Siempre coqueteábamos con la idea de trabajar con Del Barrio, pero no se había podido concretar. Semanas después, Sandro me llamó, me dice queremos proponerte estar en el nuevo proyecto, estamos pensando ofrecerte el personaje de una de las protagonistas. Me sorprendí. Me parece genial volver a la televisión después de cuatro años y con un personaje importante, en una producción además de Michelle con la que quería retomar el trabajo hace tiempo. Me pareció que la idea era muy potente, sentí una corazonada inmediata por la complejidad del personaje.

- ¿Qué ha sido lo más difícil de interpretar a Mariana?

Mariana es un personaje bello, complejo, un regalo para cualquier actriz. He asumido ese regalo con mucho agradecimiento y con ganas de hacer un buen trabajo. Mariana se divide en tres etapas complejas: la primera es la madre luchona que comete un crimen involuntario por defender a una niña; la segunda es la mujer en prisión despojada de todo, que sobrevive aferrándose a su actitud y a una compañera; y la tercera es la mujer libre que busca justicia y recuperar a sus hijas.

"Para que el público se identifique, los personajes deben reflejar humanidad", dice Karina Jordán, protagonista de "La vida que me robaste".

- ¿Cómo has sentido la respuesta del público con tu regreso a la televisión después de 4 años?

Me siento profundamente agradecida. Al principio sentía temor por la responsabilidad de hacer un personaje tan importante, pero la historia ha conectado muy bien con el público gracias al trabajo del elenco y el equipo técnico. En la calle la gente me reconoce como “Mariana”, incluso en redes se identifican con los temas que aborda la novela, como las relaciones familiares complejas o la realidad penitenciaria.

- ¿En qué se parece Mariana a Karina Jordán?

Nos une la indignación ante la injusticia y el no quedarse calladas. Ambas actuamos movidas por un amor desinteresado hacia nuestros afectos. Cuando uno ama, debe hacerlo así, desinteresadamente, como aman las madres.

Aquí en su papel de Mariana, que busca recuperar el amor de sus hijas, en la novela "La vida que me robaste".

- ¿Está en tus planes la maternidad?

Soy madre no biológica de una niña, Clarita, que ha cumplido 12 años. Es la hija de mi esposo, a quien amo profundamente y está en mi vida desde que tenía 2 años. Es la experiencia que tengo maternando y la quiero como si fuera una hija. En cuanto a la maternidad biológica, me encantaría. Intenté un proceso de criopreservación de óvulos, pero no salió bien, fue un tratamiento hormonal muy intenso, nada agradable. Me lo tendría que pensar para volverlo a hacer. Por eso hoy prefiero confiar en la naturaleza, en Dios.

- ¿Qué tal el trabajo con Nicolás Galindo y Rodrigo Sánchez Patiño, cuyos personajes se involucrarán sentimentalmente con Mariana?

Eso me gusta de esta novela, que el romance está, pero no es lo más importante. Trabajar con Rodrigo Sánchez Patiño y Nicolás Galindo es muy cómodo, son grandes amigos. Con Rodrigo ya he hecho de pareja anteriormente, mientras que con Nicolás es la primera vez. Con Loli (Rodrigo) me siento muy en confianza y estoy muy agradecida porque me ha sostenido en este regreso de una manera muy linda, y Nico también. Confío mucho en ambos.

- ¿Sientes que el personaje de Mariana es uno de los que más te ha exigido en tu carrera?

No sé que responderte. Creo que podríamos tener una conversación de aquí a unos meses para decirte. Mi primer impulso es decirte que es un personaje importante dentro de los que he interpretado, siento que será uno de mis personajes amados de mi trayectoria. Está siendo complicado el personaje y estamos trabajando a un ritmo bastante vertiginoso en el rodaje, como tenemos “el aire” encima trabajamos muchas escenas todos los días.

- ¿Habías trabajado antes con este ritmo de grabación?

Sí, hace años en producciones como “Ana Cristina” o “Clave uno, médicos en alerta”. Aunque es agotador para todo el equipo, genera un nervio y una adrenalina muy especial recibir el feedback inmediato de la audiencia.

- Entre el cine, la televisión y el teatro, ¿con qué te quedas? y ¿cómo descubriste tu vocación?

Nada supera la presencia y la adrenalina del teatro; lo que sucede en el escenario solo ocurre esa noche y es casi adictivo. Sobre mi vocación, siempre supe que quería ser actriz. Desde niña en el colegio me postulaba a todas las actuaciones, organizaba shows familiares y me disfrazaba constantemente con la ayuda de mi mamá.

- ¿Con tu esposo planean quedarse a vivir en Lima o volverán a Alemania?

Por ahora, Lima es nuestra base porque ambos tenemos proyectos aquí para el próximo año.

ALGO MÁS

Karina tiene una relación de 10 años con el también actor Diego Carlos Seyfarth. Se casaron por civil el 2020 y religioso el 2022.