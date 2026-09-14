El diario más leído del Perú cumple 25 años y quiere celebrar este aniversario junto a sus lectores con una nueva edición del FestiTrome, una jornada que reunirá a reconocidas figuras de la música peruana.

La cita será este sábado 24 de octubre, desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, que se convertirá en una enorme pista de baile para festejar las bodas de plata de Trome.

La música y la diversión serán las grandes protagonistas de esta celebración, con agrupaciones y artistas que prometen hacer cantar y bailar al público durante ocho horas de fiesta.

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¿Qué artistas estarán en el FestiTrome 2026?

El FestiTrome 2026 llegará con un cartel encabezado por grandes nombres de nuestra música. Entre ellos estarán Hermanos Yaipén y Marisol y La Magia del Norte, quienes pondrán la cuota de cumbia con sus canciones más conocidas.

A ellos se suman Alma Bella, Ernesto Pimentel, Zaperoko y Orquesta Candela, en una celebración que reunirá diferentes estilos y generaciones de la música popular peruana.

Será una tarde y noche para cantar, bailar y celebrar junto a Trome un aniversario muy especial: 25 años acompañando a los peruanos.

#Trome25Años #CumbiaPeruana ♬ sonido original - Trome oficial @tromepe 🎉🕺 ¡TROME CUMPLE 25 AÑOS Y LO CELEBRAMOS A LO GRANDE! 💃🎶 Este sábado 24 de octubre llega el FestiTrome 2026 al Anfiteatro del Parque de la Exposición 🔥 Prepárate para gozar con Hermanos Yaipén, Marisol y La Magia del Norte, Alma Bella, Orquesta Candela, Zaperoko, Ernesto Pimentel y muchos artistas más. 🥳🎤 🕒 De 3 p. m. a 11 p. m. 📍 Anfiteatro del Parque de la Exposición 🎟️ Preventa desde S/40 hasta el 25 de setiembre 👉 Compra tus entradas online en VAOPE.COM: https://vaope.com/eventos/cumbia/festitrome-con-marisol-hnos-yaipen-y-mas-por-el-25o-aniversario-de-trome 🏪 También puedes conseguirlas de manera presencial en las agencias de Allinbus. ¡Celebra con nosotros estos 25 años de Trome! 🎂🎊 ¿Con quién te vas al #FestiTrome? 👀👇 #FestiTrome

¿Cuándo y dónde será el FestiTrome 2026?

Apunta la fecha. El FestiTrome se realizará el sábado 24 de octubre de 2026, desde las 3 p. m. hasta las 11 p. m., en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en Lima.

Serán ocho horas de celebración en las que la música y la diversión serán protagonistas de esta gran fiesta por los 25 años de Trome.

Entradas para el FestiTrome 2026: precios y zonas

Las entradas para celebrar los 25 años de Trome ya están a la venta a través de Vaope.com, con tres zonas disponibles: General, VIP y Platinum.

La preventa estará disponible del 7 al 25 de setiembre con los siguientes precios:

General: S/40

S/40 VIP: S/70

S/70 Platinum: S/100

Desde el 26 de setiembre hasta el 24 de octubre, los precios regulares serán: General a S/60, VIP a S/90 y Platinum a S/120.

Así que ya sabes: reúne a la familia, llama a los amigos y prepárate para bailar. Este 24 de octubre, Trome celebra sus 25 años con una fiesta hecha para sus lectores y con algunos de los artistas más queridos de la música peruana.

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