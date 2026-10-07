De cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil que se celebrará el domingo 25 de octubre, el opositor ultraderechista Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) y el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) buscan contactos para captar votos.

Bolsonaro y Lula con 47,03 % y 45,16 % sufragios en la primera vuelta, respectivamente, y una diferencia de 2,2 millones de votos, movilizan a sus seguidores.

Respaldo

Romeu Zema, exgobernador conservador del Estado de Minas Gerais, anunció que apoyará a Bolsonaro tras quedar sexto en los comicios con el 0,27 % de las papeletas.

“Voto contra el Partido de los Trabajadores (PT) y por Flávio Bolsonaro; Brasil no aguanta cuatro años más de Lula”, declaró Zema.

Además, el exgobernador del Estado de Goiás Ronaldo Caiado (2,18 % de los votos) también apoya a Bolsonaro.

Lula en campaña

“Es hora de convencer a cada brasileño y a cada brasileña de la importancia de que continuemos un proyecto de desarrollo con enfoque en salud, educación, ciencia, tecnología y justicia social (…) Vamos a ganar las elecciones”, declaró Lula, de 80 años de edad, en sus redes sociales.

Sin embargo, las mayores posibilidades de ganar la segunda vuelta son de Flávio Bolsonaro, según la mayoría de analistas en Brasil.