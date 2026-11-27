Dormirse sin problemas y despertar a las tres de la mañana sin poder conciliar nuevamente el sueño puede ser una de las alteraciones que aparecen durante la transición a la menopausia.

La disminución y fluctuación de los estrógenos favorece los bochornos y sudores nocturnos, que pueden interrumpir el descanso. La ansiedad y las modificaciones en la regulación del sueño también pueden provocar despertares durante la madrugada.

Algunos cambios en la alimentación ayudan a cuidar el descanso. Evita el café desde la tarde, limita el consumo de alcohol y procura cenar entre dos y tres horas antes de acostarte.

Ningún alimento ni suplemento ha demostrado corregir por sí solo el insomnio asociado a la menopausia.

Los despertares frecuentes que dificultan el descanso merecen una evaluación médica. Existen tratamientos para controlar los síntomas de la menopausia y abordar el insomnio. Tener más de 40 años no significa que dormir mal sea inevitable. Las alteraciones del sueño tienen causas que pueden identificarse y tratarse.