Desde el oficialismo se criticó la demora en aprobar el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Mape), enviado por el Gobierno, y se acusó a Juntos por el Perú (JP) y a la izquierda de favorecer a la minería ilegal.

Fujimorismo

Para el senador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), la izquierda apoya a minería ilegal en el Parlamento.

“Las izquierdas, dirigidas por JP, apoyan a la minería ilegal y se niegan a discutir y aprobar en la Cámara de Diputados la Ley Mape enviada por el Gobierno. Ya se vencieron todos los plazos y ellos siguen obstruyendo”, enfatizó Rospigliosi.

Tiempo

La diputada fujimorista Cecilia Chacón acusó a la Comisión de Energía y Minas, presidida por Yenifer Paredes (JP), de paralizar el proyecto cuando han pasado más de 35 días desde que llegó a ese grupo de trabajo.

A su turno, la senadora de Milagros Jáuregui (Renovación Popular) cuestionó que la nueva Ley Mape no avance en el Congreso porque la diputada Paredes no ha puesto el tema en agenda, pese al tiempo y cuando está por vencer el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Oposición

En tanto, la senadora de Ahora Nación Ruth Luque advirtió que, si no se aprueba una nueva norma dentro de los plazos previstos, el país podría enfrentar un escenario de tensión con los mineros inscritos en el Reinfo que quedarían sin una norma para trabajar mientras van formalizándose.

El Reinfo vence el 31 de diciembre o antes si entra en vigor la nueva Ley Mape y su reglamento, según dispone la Ley 32537.